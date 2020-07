Juve, tensione Sarri: nuovo confronto con i giocatori. Pochettino è una minaccia (Di sabato 18 luglio 2020) Uno scudetto allunga la vita. E pure una Champions League potrebbe aiutare, non c'è dubbio. Maurizio Sarri si gioca tutto, presente e soprattutto futuro, in poco più di un mese. Tanto che già spuntano ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Juve, tensione Sarri: nuovo confronto con i giocatori. Pochettino è una minaccia: Il tecnico è in evidente difficol… - infoitsport : Tensione Zaniolo-Fonseca, che occasione per la Juve! - infoitsport : Teotino: 'Il problema della Juve sono i cali di tensione ma non credo che perda questo Scudetto' - ilbianconerocom : Tensione #Zaniolo-#Fonseca, che occasione per la #Juve! - K4YKZb4JS4EV04a : RT @forumJuventus: GdS: 'Dov'è finita la Juve feroce? Centrocampo che non copre, cali di tensione. Da tre partite concede tanti gol e preoc… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve tensione Juve, tensione Sarri: nuovo confronto con i giocatori. Pochettino è una minaccia Corriere dello Sport Juve, tensione Sarri: nuovo confronto con i giocatori. Pochettino è una minaccia

Si vedrà. Al momento però nessuno intende prendere in considerazione un piano B. L'Europa e la rimonta sul Lione non sono argomenti di attualità in casa Juve. La priorità è la corsa al nono tricolore ...

Conte si studi "Robiolina"

Erano gli ultimi palpiti della grande Inter di Mazzola, Corso e Suarez ma la squadra appariva logora e appagata e quegli otto punti di distacco dal Milan di Rocco incolmabili. Bene, Robiolina, tecnico ...

Si vedrà. Al momento però nessuno intende prendere in considerazione un piano B. L'Europa e la rimonta sul Lione non sono argomenti di attualità in casa Juve. La priorità è la corsa al nono tricolore ...Erano gli ultimi palpiti della grande Inter di Mazzola, Corso e Suarez ma la squadra appariva logora e appagata e quegli otto punti di distacco dal Milan di Rocco incolmabili. Bene, Robiolina, tecnico ...