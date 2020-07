Inter, Lukaku niente lesioni e pronto per la Roma, Barella a parte con la Primavera (Di sabato 18 luglio 2020) Buone notizie dall’infermeria nerazzurra. Romelu Lukaku, assente nel match contro la SPAL dell’ultima giornata, sarà regolarmente in campo contro la Roma. Il colosso belga alla 42esima presenza stagionale ha accusato pesantemente la stanchezza di un anno in cui è sempre stato protagonista. Doveroso quindi farlo riposare contro gli emiliani anche a fronte di un dolore … L'articolo Inter, Lukaku niente lesioni e pronto per la Roma, Barella a parte con la Primavera Leggi su dailynews24

Inter : ? | EMOJI Oggi è il #WorldEmojiDay: scegliete l'esultanza che preferite usando queste emoji ?? #Lautaro ?????… - MatteoBarzaghi : Inter rientrata oggi da Ferrara. Domenica altra trasferta a Roma. Barella è tornato in gruppo ed è recuperato. Luka… - MatteoBarzaghi : Inter confermata assenza Lukaku. Conte non lo rischia. Il belga è rimasto a Milano ad allenarsi e proverà ad esserc… - TulkasTheVala : Belotti, come tanti altri ragazzi, avrebbe dovuto lasciare il Torino anni fa. Purtroppo molti giocatori sono blocca… - internewsit : Conte ha sciolto i 2 grandi dubbi per Roma-Inter su Barella e Lukaku - SM - -