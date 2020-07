Incubo biondo, su Raidue la vendetta si consuma fredda (Di sabato 18 luglio 2020) Anche le brevi relazioni extraconiugali possono avere effetti devastanti e portare alla follia. O almeno così è in Incubo biondo, il film-tv che Raidue propone questa sera, 18 luglio 2020, alle 21:20. Una storia che parte nove anni prima e che si conclude con un perfido piano che sembra andare a segno.La trama Come detto, il film-tv parte con un flashback: nove anni prima James (Kenneth Miller) e Margot Fawcett (Jade Kammerman) stanno litigando a causa del tradimento di lui, che ha avuto una relazione con Caroline Winters (Ashley Scott), donna che hai tempi era in crisi con il marito Sam (Cru Ennis).Incubo biondo, su Raidue la vendetta si consuma fredda pubblicato su TVBlog.it 18 luglio 2020 13:45. Leggi su blogo

