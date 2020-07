I gruppi sanguigni non sembrano influenzare la gravità della COVID-19 (Di sabato 18 luglio 2020) Due nuove ricerche hanno ridimensionato uno studio precedente sul rapporto tra tipo di sangue e gravità dei sintomi, definendolo trascurabile Leggi su ilpost

I nuovi risultati sembrano ridimensionare gli studi diffusi in precedenza, che avevano invece indicato una minore incidenza di casi gravi della malattia negli individui con gruppo sanguigno 0. Un ...

