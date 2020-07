Hamilton fa 90 in Ungheria, pole position mostruosa davanti a Bottas: ottima terza fila per la Ferrari (Di sabato 18 luglio 2020) E’ il momento di fare sul serio in Ungheria, il momento di prendersi la pole position in vista della scoppiettante gara di domani. Sul tracciato di Budapest sono ovviamente le due Mercedes le macchine da battere, con la Red Bull che prova a mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton e Bottas. Riflettori accesi anche sulla Ferrari, chiamata ad un pronto riscatto dopo il disastro di domenica scorsa. Qualifiche GP d’Ungheria LIVE: Le parole dei protagonisti: Hamilton: “devo pizzicarmi per credere di aver fatto 90 pole, mi lascia attonito perché lo devo a un incredibile numero di persone. Un grazie enorme a tutti. Valtteri non mi rende la vita facile, devo essere perfetto per batterlo e questo mi piace. Questa ... Leggi su sportfair

RaiSport : ?? #Hamilton in pole, prima fila #Mercedes Quinto e sesto posto per le #Ferrari, #Vettel davanti a #Leclerc ??… - Faby_Nava77 : RT @Corriere: F1, Gp d’Ungheria: Hamilton in pole con il record della pista. Ferrari in terza fila - Sport_Mediaset : #F1, pole da record per #Hamilton in Ungheria. Il britannico demolisce il record di pista in Q2 e si supera in Q3.… - Corriere : F1, Gp d’Ungheria: Hamilton in pole con il record della pista. Ferrari in terza fila - notizieoggi24 : F1, pole di Hamilton in Ungheria. Volano le Racing Point #Ferrari #Hamilton #Mercedes -