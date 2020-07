Halo Infinite sarà presente all'evento Xbox della prossima settimana e Microsoft ce lo ricorda con un teaser (Di sabato 18 luglio 2020) Halo Infinite sarà, con molta probabilità, uno dei titoli di lancio di Xbox Series X, quindi è lecito avere delle aspettative parecchio elevate per il futuro first-party di Microsoft. Nonostante questo, del gioco sappiamo ancora molto poco, se non il minimo indispensabile, ovvero la presenza di Master Chief.Fortunatamente, non dovremo aspettare molto prima di scoprire qualche nuovo dettaglio sul titolo, se non addirittura un bel gameplay trailer: Halo Infinite sarà infatti presente al prossimo evento livestream di Xbox, pianificato per il prossimo 23 luglio. Dato che questa Xbox Games Showcase sarà principalmente focalizzata sui titoli ... Leggi su eurogamer

Nei giorni scorsi abbiamo scoperto che Xbox Games Showcase, l’atteso evento firmato Microsoft, dove scopriremo tanto della line-up di titoli in arrivo su Xbox Series X – con particolare focus su Halo ...

