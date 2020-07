Griglia di partenza F1 GP Ungheria 2020: Hamilton in pole position (Di sabato 18 luglio 2020) La Griglia di partenza delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2020. Le due Mercedes vogliono continuare a dominare ma occhio alle Racing Point e alla Red Bull di Max Verstappen mentre le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc vogliono riscattarsi. Di seguito le dieci file complete con tutti i tempi, l’appuntamento per la gara è per domenica alle 15:10. LE PAGELLE E I VOTI PRIMA FILA1 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1:13.447 2 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1:13.554 SECONDA FILA3 – Lance Stroll (Racing Point) 1:14.377 4 – Sergio Perez (Racing Point) 1:14.545 TERZA FILA5 – Sebastian Vettel (Ferrari) 1:14.774 6 – Charles Leclerc (Ferrari) 1:14.817 QUARTA FILA7 – Max Verstappen (Red Bull) ... Leggi su sportface

