Formula 1, parte la caccia alla pole position a Budapest: le Qualifiche del GP d’Ungheria LIVE (Di sabato 18 luglio 2020) E’ il momento di fare sul serio in Ungheria, il momento di prendersi la pole position in vista della scoppiettante gara di domani. Sul tracciato di Budapest sono ovviamente le due Mercedes le macchine da battere, con la Red Bull che prova a mettere i bastoni tra le ruote a Hamilton e Bottas. Riflettori accesi anche sulla Ferrari, chiamata ad un pronto riscatto dopo il disastro di domenica scorsa. Qualifiche GP d’Ungheria LIVE: 15:04 – Subito davanti a tutti le due Mercedes di Bottas e Hamilton, Leclerc quinto; 15:00 – Semaforo verde, macchine in pista per la Q1;L'articolo Formula 1, parte la caccia alla pole position a Budapest: le ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula parte Formula 1, Mattia Binotto: “Ferrari penalizzata dalle direttive tecniche della FIA e dal lockdown” Sport Fanpage GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1/ In pista per la pole position! (Gp Ungheria 2020)

Griglia di partenza Formula 1, Gp Ungheria 2020: la lotta per la pole position a Budapest, dove partire davanti ha un peso davvero determinante. Tra poche ore scopriremo la griglia di partenza Formula ...

Renault: reclamo a Racing Point farà capire la direzione della F1

Marcin Budkowski, direttore esecutivo della Renault, spiega: "Vogliamo capire quale sarà la direzione che la F1 prenderà. Noi non siamo d'accordo sul passaggio di parti e progetti tra i team". Secondo ...

