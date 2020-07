Elisa Isoardi e “La Prova del Cuoco”: «Piango ancora. Volevano distruggermi in tutti i modi, non ce l’hanno fatta» (Di sabato 18 luglio 2020) Elisa Isoardi confessa il momento difficile che ha vissuto dopo la cancellazione del suo programma, “La Prova del cuoco”. Ora è pronta per la trasmissione “Check up” e la partecipazione a “Ballando con le stelle”, ma la suspense non è mancata: “Hanno Provato a distruggermi in tutti i modi, ma non ce l’hanno fatta”. Il team, come ha confessato in un’intervista a “Oggi”, le manca molto (“Piango ancora se penso alla fantastica squadra con cui ho lavorato”), e ha avuto paura di non aver più spazio in tv: “La chiami pure strizza. Certo che ce l’ho avuta! Adoro Coletta, ma qualche ora buia me l’ha ... Leggi su attualitavip.myblog

