Di Biagio: “Ora l’obiettivo è non arrivare ultimi” (Di sabato 18 luglio 2020) Il tecnico della Spal, Di Biagio, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di serie A contro il Brescia. Ecco le sue parole: “Se avremo lo stesso atteggiamento del match contro l’Inter, non avremo problemi. Dobbiamo sapere che dovremo andare in campo come se la classifica non esistesse, quasi per orgoglio personale nei nostri confronti. Sono arrivato che la SPAL era ultima in classifica e siamo ancora in fondo alla classifica. La speranza è conquistare una posizione in più. Vincere contro il Brescia? Non è bello perché non è quello che avremmo voluto in questo momento della stagione. Dobbiamo trovare qualcosa dentro di noi per dare un piccolissimo senso a questo finale di stagione. L’obiettivo è non arrivare ultimi”. FOTO: Twitter Ufficiale Spal L'articolo Di ... Leggi su alfredopedulla

