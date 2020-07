Coronavirus in Umbria, la mappa al 18 luglio: tutti i dati comune per comune (Di sabato 18 luglio 2020) Due nuovi positivi al Coronavirus in Umbria su 931 tamponi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Protezione Civile e della Regione sono 294 le persone in isolamento, -2 rispetto al 17 luglio, e 19 ... Leggi su perugiatoday

