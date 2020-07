Coronavirus: Fauci, governatori impongano mascherine (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 18 LUG - Negli Stati Uniti l'immunologo della task force anti-Coronavirus Anthony Fauci ha raccomandato che i governatori "siano più energici possibile" nell'imporre la mascherina in ... Leggi su corrieredellosport

