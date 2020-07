Convocati Parma Sampdoria: quattro assenti per Ranieri, c’è Tonelli (Di sabato 18 luglio 2020) Convocati Parma Sampdoria: le scelte dell’allenatore Claudio Ranieri in vista del match di Serie A contro i gialloblù La Sampdoria ha diramato la lista dei Convocati per la partita contro il Parma, valevole per la 34a giornata del campionato di Serie A. assenti Alex Ferrari, Felice D’Amico, Kaique Rocha e Ronaldo Vieira. Portieri: Audero, Falcone, Seculin.Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Murru, Tonelli, Yoshida.Centrocampisti: Askildsen, Bertolacci, Ekdal, Jankto, Léris, Linetty, Thorsby.Attaccanti: Bonazzoli, Gabbiadini, La Gumina, Maroni, Quagliarella, Ramírez. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

clubdoria46 : Verso #ParmaSampdoria, i #convocati: #Tonelli c'è, #Ferrari no - zazoomblog : Parma-Sampdoria: i 24 convocati di Claudio Ranieri - #Parma-Sampdoria: #convocati #Claudio - sportface2016 : #ParmaSampdoria: i 24 convocati blucerchiati - CronacheTweet : I convocati di mister #Ranieri in casa #Sampdoria per affrontare la sfida di domani contro il #Parma - sportli26181512 : #Milan-Bologna, i convocati di Pioli: c'è Paquetà: Il brasiliano, escluso per un problema fisico nel match contro i… -