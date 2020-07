Consiglio europeo, Conte da Bruxelles: "È stallo, mettono in discussione anche i prestiti" (Di sabato 18 luglio 2020) Il premier Giuseppe Conte ammette che le trattative sul Recovery plan e il quadro finanziario pluriennale dell’Ue, oggetto del Consiglio europeo in corso, sono in alto mare: "Siamo in una fase di stallo, il negoziato È più complicato del previsto" spiega il capo del governo da Bruxelles durante una pausa.A mettersi esplicitamente di traverso È soprattutto l’Olanda, avanguardia e portavoce dei malumori dei paesi del Nord Europa, ribattezzati "paesi frugali". Secondo Conte: "Le partite in discussione sono molteplici e questo rende molto complicato questo passaggio. Tante le poste in gioco su cui stiamo cercando una sintesi e dobbiamo trovarla perché È nell'interesse di ... Leggi su blogo

borghi_claudio : Caporetto sembrerà un trionfo paragonato a quanto stanno apparecchiando al Consiglio Europeo per l'Italia. Sta and… - GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - GiuseppeConteIT : Fra poco un aggiornamento sui lavori del Consiglio europeo in diretta da Bruxelles #EuCo - dprevenzione : RT @GiovanniPaglia: La cosa assurda del dibattito in corso al Consiglio Europeo é che a tenere tutto inchiodato sia l’Olanda. Ovvero un pae… - dontealberto : RT @GiorgiaMeloni: Al Consiglio europeo i “nemici” dell’Italia sono i 4 'Paesi frugali' (con governi di sinistra o popolari) ma per PD-M5S… -