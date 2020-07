Chi è Marianna, la figlia di Gianni Morandi (Di sabato 18 luglio 2020) Nata a Roma il giorno di San Valentino del 1969, Marianna Morandi è la figlia dell’eterno ragazzo di Monghidoro e della sua prima moglie, Laura Efrikian. Marianna ha due fratelli: Marco, nato cinque anni dopo di lei dalla relazione tra i suoi genitori, e Pietro, figlio di Gianni Morandi e di Anna Dan. A differenza di loro, ha scelto di non seguire le orme del padre e di prendere una strada artistica diversa dalla musica. Marianna Morandi è infatti un’attrice. Diplomata presso l’Accademia Nazionale di Arte Drammatica di Roma, ha debuttato sul palco teatrale in una riduzione del Don Giovanni di Molière. Sempre a teatro, Marianna Morandi ha lavorato con l’ex compagno di ... Leggi su dilei

