Anticorruzione bye bye. Come stanno distruggendo l'Anac (Di domenica 19 luglio 2020) I custodi della legge. I difensori dell'ortodossia rivoluzionaria. Erano in cinque, il capo se ne è andato e sono rimasti in tre. Sono scaduti e hanno provato a prendersi i poteri di Cantone infilando un emendamento perfino nel decreto Alitalia. Andata male. Sta facendo una brutta fine l'autorità Anticorruzione, si volatilizza. La Dadone fermo. L'annuncio dell'abolizione della corruzione ancora non c'è stato, ma lo strumento che sembrava la bacchetta magica per cancellare ladri e grassatori della pubblica amministrazione lo stanno distruggendo pezzo dopo pezzo. Saranno gli effetti nefasti della spartizione - al solito - o la voglia di restare incollati alle poltrone, l'incapacità di dialogare persino con chi lavora per loro, fatto sta che l'Anac, l'autorità ... Leggi su iltempo

