Anagni, in auto con coltellto e mazza da baseball: 36enne finisce nei guai (Di sabato 18 luglio 2020) Un 36enne residente di Anagni (già gravato da vicende penali in materia di detenzione di sostanze stupefacenti) poiché, sorpreso alla guida della propria autovettura, con a bordo un giovane 30enne residente in questo capoluogo (e già gravato da vicende penali per reati contro la persona ed il patrimonio) e sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello del genere proibito, lungo circa 16 cm e di una mazza da baseball della lunghezza di circa 60 cm, il tutto sottoposto contestualmente sotto sequestro. L’uomo è stato denunciato. Inoltre, a seguito dei previsti accertamenti il deferito risultava che era alla guida del veicolo nonostante gli era stata in precedenza sospesa la patente di guida e, per tal ... Leggi su ilcorrieredellacitta

