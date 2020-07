Addio a Derek Ho, il fenomeno del Surf è morto a 55 anni (Di sabato 18 luglio 2020) Addio a Derek Ho, il fenomeno del Surf è morto a 55 anni. E’ stato il primo campione mondiale delle Hawaii, ricordato per il suo stile unico Il mondo del Surf dice Addio al grande Derek Ho, quattro volte vincitore della Triple Crown, due volte Pipe Master e il primo campione del mondo maschile delle … L'articolo Addio a Derek Ho, il fenomeno del Surf è morto a 55 anni proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Addio Derek Addio a Derek Ho, il fenomeno del Surf è morto a 55 anni Inews24 È morto il campione di Surf Derek Ho, aveva 55 anni

Addio al grande campione di Surf Derek Ho, il primo hawaiiano a diventare campione del mondo nel 1993. Aveva cinquantacinque anni Derek Ho è morto oggi all’età di cinquantacinque anni. È stato quattro ...

