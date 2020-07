Turismo, De Luca: Presto dalla Regione aiuti consistenti per le attività alberghiere e le guide turistiche (Di venerdì 17 luglio 2020) La Regione Campania è pronta a stanziare contributi importanti alle attività alberghiere ed extra-alberghiere. A svelarlo è il governatore campano durante una diretta su Facebook. “Contributi di 2mila euro per strutture a due stelle, 5mila a tre stelle, 7mila per alberghi 4-5 stelle. – continua l’ex sindaco di Salerno – Cerchiamo di dare una mano a chi ne ha più bisogno”. Non solo aiuti al settore alberghiero ma anche “a guide turistiche, gestori parchi divertimento, noleggio strutture manifestazioni, attività pirotecniche, ludoteche e stabilimenti balneari”. “La Campania ha fatto uno sforzo unico in Italia per reggere su due campi fondamentali: sanità ed aiuti alle famiglie. ... Leggi su ildenaro

La regione Campania è pronta a stanziare contributi importanti alle attività alberghiere ed extra-alberghiere. A svelarlo è il governatore campano durante una diretta ...

Turismo, De Luca: «In Cilento non c’è un buco libero da due mesi»

“La situazione del turismo è molto differenziata in Campania. Ci sono località dedicate al turismo estero che sono in difficoltà, quelle che puntano al turismo interno hanno invece presenze straordina ...

La regione Campania è pronta a stanziare contributi importanti alle attività alberghiere ed extra-alberghiere. A svelarlo è il governatore campano durante una diretta ...“La situazione del turismo è molto differenziata in Campania. Ci sono località dedicate al turismo estero che sono in difficoltà, quelle che puntano al turismo interno hanno invece presenze straordina ...