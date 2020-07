Tornelli a Venezia. L'idea del sindaco Luigi Brugnaro: "Una App-chiave per entrare" (Di venerdì 17 luglio 2020) “L’idea è di mettere Tornelli automatici a tutti gli accessi della città. La chiave sarà contenuta negli smartphone e per i residenti sarà come avere il cancello. Potranno passare semplicemente usando la chiave”. Lo ha affermato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, nel corso di un intervento a un convegno degli albergatori sulla crisi causata dal Coronavirus, secondo quanto riferiscono i quotidiani locali.“La stessa cosa - ha aggiunto Brugnaro - faranno i lavoratori e gli studenti e a quel punto si deciderà quanta gente la città potrà ancora contenere. La soluzione è un’app con la quale si prenota l’ingresso in città. I clienti degli ... Leggi su huffingtonpost

