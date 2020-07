Terremoto in Slovenia, scossa di magnitudo 4.2 al confine col Friuli-Venezia Giulia (Di venerdì 17 luglio 2020) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.2 è stata registrata alle 4:50 in Slovenia, vicino al confine con il Friuli Venezia Giulia. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro nella città slovena di Plezzo, a 17 km dai comuni di Taipana e Pulfero (Udine). La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, anche in Veneto, ma non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.2 tra Friuli e Slovenia - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 4.2 al confine tra Italia e Slovenia #terremoto - CiriSince1978 : RT @messveneto: ??#TERREMOTO IN #FRIULI, CHE COSA SAPPIAMO ?Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 alle 4.53 ?L'epicentro è la zona di Srepeni… - foyli : RT @Agenzia_Ansa: #Terremoto di magnitudo 4.2 tra Friuli e Slovenia - ilberto74 : RT @messveneto: ??#TERREMOTO IN #FRIULI, CHE COSA SAPPIAMO ?Scossa di terremoto di magnitudo 4.3 alle 4.53 ?L'epicentro è la zona di Srepeni… -