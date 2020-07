Sconcerti: la Juve non è mai diventata squadra, è un insieme di soliti (Di venerdì 17 luglio 2020) Mario Sconcerti nella sua consueta rubrica su calciomercato.com ha posto l’accento sulla Juve sottolineandone i limiti che sono usciti in questo post covid I problemi della Juve mi sembrano sostanzialmente due. Il primo è che non è mai diventata una squadra, è rimasta una squadra di solisti. Il secondo è che anche i solisti si stancano e corrono meno. Non è che la Juve si disinteressi di quello che dice Sarri quando chiede di non chiudersi, di rimanere alti. È che la squadra avverte la propria stanchezza e si ritira per difendersi da questa stanchezza: non è un dispetto a Sarri, è esaurimento La difficoltà della Juve è evidenziata dal numero di gol subiti ... Leggi su ilnapolista

napolista : Sconcerti: la #Juve non è mai diventata squadra, è un insieme di soliti Non è che la Juve si disinteressi di quell… - cmdotcom : Un cappuccino con Sconcerti: #Juve, serve un intervento della proprietà, non di #Nedved e #Paratici… - sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: Juve, serve un intervento della proprietà, non di Nedved e Paratici: Torna l'appuntame… - infoitsport : Sconcerti: “Scudetto? Siamo abituati a vedere la Juve vincere” - infoitsport : Mario Sconcerti attacca: 'SERIE A TORNEO DI PERDENTI. Avversarie Juve un bluff' -