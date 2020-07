Roma, 28enne ucciso a colpi di pistola appena uscito di casa (Di venerdì 17 luglio 2020) Un giovane imbianchino di 28 anni è stato ucciso a colpi di pistola appena uscito da casa sua alla periferia Sud di Roma. Intorno alle 11 di questa mattina, il giovane, Fabio C., è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco appena fuori dalla sua abitazione, in via Sparanise, località Spregamore, zona Divino Amore.C'è una persona sospettata, un ragazzo italiano, che è stata portata dai carabinieri in caserma, per l'interrogatorio del magistrato. La vittima era incensurata e secondo i primi riscontri dei carabinieri di Frascati che stanno conducendo le indagini, all'origine del delitto ci sono motivi personali. Leggi su ilfogliettone

hele_fr : #Roma, sfonda con un mattone il vetro a un'auto della polizia, arrestato 28enne iracheno - infoitinterno : Roma, 28enne muore dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua gelata - infoitinterno : Roma, beve una bibita ghiacciata e si sente male, in ospedale lo dimettono poco dopo: 28enne muore in casa - zazoomblog : Roma 28enne muore dopo aver bevuto un bicchiere d’acqua gelata - #28enne #muore #bevuto #bicchiere -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 28enne Roma, 28enne ucciso a colpi di pistola appena uscito di casa Yahoo Notizie Carrera Cup: AB Racing con Cerqui e Randazzo

AB Racing dal Mugello con Cerqui e Randazzo nella Carrera Cup Italia: il team punta in alto nella stagione 2020 del monomarca tricolore e rilancia la sfida con le 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Rom ...

Roma, sfonda con un mattone il vetro a un'auto della polizia, arrestato 28enne

Si è avvicinato ad una macchina della polizia parcheggiata davanti al commissariato Viminale a Roma e, lanciando un mattone, ha infranto il lunotto posteriore dell'auto. Protagonista è un 28enne irach ...

AB Racing dal Mugello con Cerqui e Randazzo nella Carrera Cup Italia: il team punta in alto nella stagione 2020 del monomarca tricolore e rilancia la sfida con le 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Rom ...Si è avvicinato ad una macchina della polizia parcheggiata davanti al commissariato Viminale a Roma e, lanciando un mattone, ha infranto il lunotto posteriore dell'auto. Protagonista è un 28enne irach ...