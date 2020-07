Riceve una borsa in regalo e diventa ricca: dentro trova 39.000… (Di venerdì 17 luglio 2020) Una sorpresa sicuramente inaspettata. Una volontaria di un’associazione Riceve una borsa in regalo e diventa ricca: dentro trova un “tesoro”. Tuttavia a quanto pare la donna non ha voluto godere del dono ricevuto e ha deciso piuttosto di compiere un gesto incredibile. Il fatto ha avuto luogo a New York, Kindell Keyes, trovandosi di fronte ad una scoperta assurda ha in un primo momento creduto in uno scherzo. La volontaria avrebbe infatti raccontato ai giornalisti dei tabloid locali: “Ho iniziato a guardarmi in giro, chiedendomi ‘Chi ha organizzato questo?‘”. La donna infatti dopo aver aperto la borsa non è riuscita a contenere lo stupore. Dopo aver trovato 39.000 dollari ... Leggi su velvetgossip

maryfagi : RT @CesareSacchetti: In Colombia, i presunti morti da Covid sono solo lo 0,01%. Si esce solo per fare la spesa. Chi esce dal suo quartiere,… - doweknowhoweare : @Sunxtommox ma noo, secondo me è una cosa carina e fa piacere alla persona che riceve - RiccardoLaudad1 : RT @CesareSacchetti: In Colombia, i presunti morti da Covid sono solo lo 0,01%. Si esce solo per fare la spesa. Chi esce dal suo quartiere,… - domalex82 : RT @CesareSacchetti: In Colombia, i presunti morti da Covid sono solo lo 0,01%. Si esce solo per fare la spesa. Chi esce dal suo quartiere,… - akissbeforealie : RT @BiasiErika: Emma mentre era in vacanza con Tommaso Paradiso riceve una telefonata dalla sua dottoressa che le comunica che il test più… -

Ultime Notizie dalla rete : Riceve una Bari, il ciclismo è senza barriere: la scuola 'Franco Ballerini' riceve una Hug Bike e una Hand Bike Ilikepuglia Riceve una borsa in regalo e diventa ricca: dentro trova 39.000…

Una sorpresa sicuramente inaspettata. Una volontaria di un’associazione riceve una borsa in regalo e diventa ricca: dentro trova un “tesoro”. Tuttavia a quanto pare la donna non ha voluto godere del d ...

Trecentomila euro dal Comune per la ripartenza di turismo e cultura. Ecco come

Il piano straordinario di interventi “Arezzo non molla e riparte” prevede tra le varie possibilità quella di concedere contributi ai soggetti che operano in ambito turistico e culturale, nello specifi ...

Una sorpresa sicuramente inaspettata. Una volontaria di un’associazione riceve una borsa in regalo e diventa ricca: dentro trova un “tesoro”. Tuttavia a quanto pare la donna non ha voluto godere del d ...Il piano straordinario di interventi “Arezzo non molla e riparte” prevede tra le varie possibilità quella di concedere contributi ai soggetti che operano in ambito turistico e culturale, nello specifi ...