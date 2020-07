Piazza della Concordia, contrasto allo spaccio di droga: arrestato pusher 57enne (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNella giornata di ieri, personale della Squadra Volante della Questura ha proceduto all’arresto di C.V. del 1963 per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, annoverante pregiudizi di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e reati contro la persona, è stato controllato nella mattinata dagli agenti della sezione Volanti in questa Piazza della Concordia mentre a bordo del suo furgone stava effettuando una consegna di stupefacente ad un tossicodipendente, S.A. del 1993, che veniva anch’esso controllato e sanzionato amministrativamente. Nell’occorso, C.V. cercava di sottrarsi al controllo e di disfarsi della sostanza stupefacente ma ... Leggi su anteprima24

UffiziGalleries : 'Lupi in arrivo' in piazza Pitti e SS. Annunziata. L'artista cinese LIu Ruowang dispiega un esercito di 100 lupi in… - classcnbc : Lavoratori #Whirlpool in piazza per protestare contro la gestione della crisi degli stabilimenti italiani.… - virginiaraggi : Non si ferma il lavoro dell’Ufficio coordinamento per il Decoro Urbano. Ecco alcuni interventi di riqualificazione… - Hellbrus1 : @ohsoalexx Ma chi cazzo se ne frega della loro insignificante opinione?? Eh minchia, scrivono i commenti con la co… - asino_r : RT @comunepordenone: #Estate a #Pordenone, ripartono gli #eventi. Tanta #musica, grandi concerti, incontri d’attualità, spettacoli per i pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza della Piazza della Libertà, le transenne non se ne vanno il Resto del Carlino Autostrade: Genova protesta, colonna tir

In piazza ci saranno autotrasportatori, spedizionieri, terminalisti e agenti marittimi, il mondo della logistica e dell'industria, del turismo, del commercio e dell'artigianato. Dopo una lunga ...

Fulmine sul campanile di Fucecchio, stanziati fondi. Spinelli attacca la Lega

Il Consiglio Comunale di Fucecchio, riunitosi ieri, ha approvato la variazione di bilancio necessaria per i lavori di messa in sicurezza del campanile della Chiesa della Vergine, danneggiato lo scorso ...

In piazza ci saranno autotrasportatori, spedizionieri, terminalisti e agenti marittimi, il mondo della logistica e dell'industria, del turismo, del commercio e dell'artigianato. Dopo una lunga ...Il Consiglio Comunale di Fucecchio, riunitosi ieri, ha approvato la variazione di bilancio necessaria per i lavori di messa in sicurezza del campanile della Chiesa della Vergine, danneggiato lo scorso ...