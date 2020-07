Perché il vertice di Bruxelles è così importante e difficile (Di venerdì 17 luglio 2020) Al consiglio europeo i leader dell’Unione devono trovare un accordo su un piano di rilancio economico senza precedenti, superando le obiezioni di molti paesi. Leggi Leggi su internazionale

chiarachefacose : @francine17003 Lo sapevo che era il vertice di questa tirata. Dopo mi sono fermata perché era il punto più alto che potessi raggiungere. - La7tv : #coffeebreak 'L'italia seconda nazione europea a livello industriale, in Olanda fanno finanza 'orange-happy' e ci c… - Ramst3 : IL VERTICE EUROPEO si annuncia un FLOP per #Conte (ne sarei felice) Mr. Rutto dà le possibilità di riuscita a meno… - donvaccarelli : Se avessimo già richiesto il Mes avremmo ora un margine di trattativa molto più ampio a Bruxelles. Ecco perché Gual… - immaginaweb : A 25 anni da #Pechino anche per Roma è tempo di bilanci sui progressi compiuti rispetto agli obiettivi strategici s… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché vertice Perché il vertice di Bruxelles è così importante e difficile - Gabriele Crescente Internazionale