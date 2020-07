Palermo, concessione stadio: c’è apertura dal Comune, ma qualcuno resta intransigente (Di venerdì 17 luglio 2020) Giorni decisivi per trovare un'intesa tra amministrazione comunale e Palermo Fc.Questa mattina si è tenuta la conferenza dei capigruppo del Consiglio Comunale di Palermo per affrontare il delicato tema legato alla concessione dello stadio "Renzo Barbera": presenti all'incontro, l'amministratore delegato del club rosanero Rinaldo Sagramola il presidente Dario Mirri. La riunione ha avuto inizio alle ore 8.30 in modalità smart working, alla presenza del capo di gabinetto del sindaco Leoluca Orlando, Sergio Pollicita.Secondo indiscrezioni esclusive raccolte dalla redazione di Mediagol.it, il presidente del Palermo targato Hera Horo è stato duro nei confronti della politica sottolineando i tempi stretti e la lentezza nella risoluzione dell’accordo oltre che la ... Leggi su mediagol

