Padova, si risveglia dal coma dopo un ictus e parla con l'accento slavo (Di venerdì 17 luglio 2020) Caso rarissimo quello registrato all'ospedale di Padova . Un uomo di 50 anni si è risvegliato dal coma dopo aver avuto un ictus ma si è ritrovato con l'accento slavo. E' la sindrome da accento ... Leggi su tgcom24.mediaset

Sembrerebbe un ictus come tanti, in Italia se ne contano circa 200.000 l’anno, in realtà è particolarissimo quello occorso al 50enne italiano circa tre anni fa e studiato dal team guidato da Konstanti ...Il primo caso in Italia della ‘sindrome da accento straniero‘ è stato registrato in un paziente che, risvegliato dopo una lesione cerebrale, ha iniziato a parlare in italiano con un accento straniero, ...