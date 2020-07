Morte Naya Rivera, l’ex marito Ryan Dorsey : ‘Non posso immaginare di crescere Josey senza di lei’ (Di venerdì 17 luglio 2020) “Ryan non può immaginare di allevare Josey senza Naya. È la situazione più devastante” ha rivelato una fonte vicina alla famiglia a People parlando di Ryan Dorsey, ex marito di Naya Rivera e padre del piccolo Josey all’indomani del ritrovamento del corpo dell’attrice nel lago Piru in California. “Ryan ha dormito a malapena” ha continuato “È solo un incubo. Anche se non stava più con Naya, è la mamma di Josey. Josey ha bisogno di sua madre”. Naya Rivera e Ryan Dorsey, un ... Leggi su tvzap.kataweb

