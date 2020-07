Milan, Pioli: "Testa al Bologna. Servirà una gara eccellente sul piano tecnico" (Di venerdì 17 luglio 2020) Milano, 17 luglio 2020 " Ancora imbattuto dopo il lockdown " grazie ai cinque successi e tre pareggi portati a casa " il Milan si appresta a tornare in campo domani sera alle 21.45 , diretta in ... Leggi su quotidiano

acmilan : ??? 'We’ll need a good performance on a technical level” ??? 'Servirà una prestazione importante a livello tecnico”… - rocchigno70 : @battitomilan7 Arriva Rangnick, ok, ci vuole un progetto, mi auguro che non si butti nel cesso il lavoro di Pioli… - lovemyMatherAn1 : RT @acmilan: ??? 'We’ll need a good performance on a technical level” ??? 'Servirà una prestazione importante a livello tecnico” Watch Coa… - LifeFoll : RT @acmilan: ??? 'We’ll need a good performance on a technical level” ??? 'Servirà una prestazione importante a livello tecnico” Watch Coa… - LAlessandro3 : RT @acmilan: ??? 'We’ll need a good performance on a technical level” ??? 'Servirà una prestazione importante a livello tecnico” Watch Coa… -