Migranti infetti al Colosseo, la rabbia dei romani: «Il governo ci sta trasformando in un lazzaretto» (Di venerdì 17 luglio 2020) Una “decisione scellerata”, contro la quale sono pronti a “incatenarsi”. Residenti e commercianti del Colosseo sono sul piede di guerra per la scelta del governo di trasferire all’ospedale militare del Celio 13 dei Migranti infetti arrivati a Roccella Jonica nei giorni scorsi. E minacciano barricate come quelle già fatte dagli abitanti di Amantea, in Calabria, dove inizialmente erano stati portati gli stranieri. Anche perché c’è il rischio concreto che l’ospedale debba accogliere altri stranieri malati, trasformando di fatto il quartiere nel lazzaretto d’Italia. “Una bomba sanitaria pronta a esplodere” “Mettere i Migranti infetti a due passi ... Leggi su secoloditalia

AnnalisaChirico : Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte… - AMonserrato : RT @stopcensurainfo: Pd attacca Santelli: “No al bollettino dei migranti infetti: alimenta il razzismo” - CuccioloWS : RT @Gianmar26145917: #PD attacca #Santelli: “No al bollettino dei #migranti infetti: alimenta il #razzismo” Appoggio in toto il governatore… - FE3501 : RT @SecolodItalia1: Migranti infetti al Colosseo, la rabbia dei romani: «Il governo ci sta trasformando in un lazzaretto» - GiorgioBassani5 : RT @Gianmar26145917: #PD attacca #Santelli: “No al bollettino dei #migranti infetti: alimenta il #razzismo” Appoggio in toto il governatore… -