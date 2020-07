L’indice Rt medio è 1,01, i nuovi dati del monitoraggio dell’Iss (Di venerdì 17 luglio 2020) L’indice di contagiosità Regione per Regione: l’Rt (ex R0) sul territorio italiano in base ai dati dell’Istituto Superiore di Sanità. Con l’inizio della fase 2 gli occhi degli esperti sono puntati sul famoso R0 (o Rt, come sarebbe più corretto chiamarlo), ossia l’indice di contagiosità. Sarà quello a stabilire se, come, quando riaprire o addirittura se tornare a chiudere. L’indice di contagiosità Rt (ex R0) Regione per Regione I dati certificati che abbiamo a disposizione sono quelli forniti dall’Istituto Superiore di Sanità. Nelle stime del 17 luglio, che fanno riferimento alla settimana dal 6 al 12 luglio, si registra un lieve incremento dell’indice Rt nazionale (1,01) anche se il suo intervallo di confidenza minore è inferiore a 1. ... Leggi su newsmondo

