L'alta pressione 'salva' il weekend: meno piogge e temperature in aumento (Di venerdì 17 luglio 2020) Falso allarme: nonostante le previsioni di allerta su ben nove regioni, un improvviso aumento della pressione che si attiverà tra sabato e domenia salverà, almeno parzialmente, il weekend. Nella ... Leggi su globalist

La saccatura depressionaria che si sta portando dal Mare del Nord verso il comparto settentrionale balcanico condizionerà ancora il tempo su parte delle nostre regioni nel corso del weekend, approfitt ...

Ondata temporalesca sulla Penisola a rischio regioni adriatiche

Giunta dal Mare del Nord una saccatura depressionaria si sta portando venerdì sull'area carpatico-danubiana, approfittando di un indebolimento di un promontorio dell'alta pressione delle Azzorre all'a ...

