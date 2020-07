La regina Elisabetta nomina Cavaliere il centenario Tom Moore in una cerimonia senza precedenti (Di venerdì 17 luglio 2020) The Queen, appena rientrata dal matrimonio a sorpresa della nipote Beatrice di York, ha poggiato la spada di Giorgio VI sulla spalla del veterano che è rimasto in piedi. «Se mi inginocchio, non mi alzerò mai più, Sua Maestà», aveva scherzato Sir Thomas prima della cerimonia. «Grazie davvero, lei ha raccolto una somma incredibile», le parole di Elisabetta II. Leggi su vanityfair

