Inter | Lukaku ha lavorato a parte Barella completamente recuperato

Romelu Lukaku ha lavorato a parte quest'oggi ed è in dubbio per la sfida contro la Roma: Barella completamente recuperato Dopo la vittoria contro la SPAL che ha riportato l'Inter a -6 dalla vetta, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi quest'oggi ad Appiano Gentile. Come riporta Sky Sport Barella si è allenato Interamente con il gruppo ed è quindi da considerare completamente recuperato per la trasferta di Roma. Rimane in dubbio, invece, Romelu Lukaku. Anche oggi il belga ha svolto del lavoro differenziato e solo domani si saprà se potrà essere a disposizione di Conte per la sfida di domenica sera.

