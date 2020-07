Intelligence, sorveglianza e libertà: la guerra di Edward Snowden (Di venerdì 17 luglio 2020) Giuseppe Gagliano ci guida oggi a conoscere il saggio autobiografico di Edward Snowden, “Errore di sistema”, in cui l'ex dipendente della CIA e consulente dell'NSA ha spiegato nel dettaglio la sua battaglia personale per svelare al mondo l'enorme pervasività della sorveglianza degli apparati securitari e di Intelligence degli Stati Uniti sui traffici dati e comunicativi della rete mondiale informatica e telefonica. Al di là delle vicende strettamente biografiche di Edward Snowden ampiamente (...) - Attualità / CIA, Servizi segreti, , Libertà d'informazione, Intelligence Leggi su feedproxy.google

copymanle : Le leggi antiterrorismo USA permettono alle agenzie di intelligence di intercettare, copiare e analizzare tutto il… - RosariaBusnardo : #Intelligence, #sorveglianza e libertà: la guerra di Edward #Snowden. Doppio Livello. - giu33liana : @WomanWithPen @conteDartagnan @frustametafora Il film '#Snowden' di Oliver Stone (2016) svela l'attività dell'agenz… -

Ultime Notizie dalla rete : Intelligence sorveglianza

AgoraVox Italia

I caccia da combattimento russi Su-35 e MiG-31 sono stati fatti decollare per intercettare l'aereo da ricognizione RC-135 dell'aeronautica statunitense sul Mar del Giappone (Mare Orientale), ha afferm ...Un click, sulla pagina dedicata, per accedere all'iniziativa di Mymovies per gli abbonati di Repubblica che, ogni mese per cinque mesi, presenta un film eccezionale che resterà in programmazione per 3 ...