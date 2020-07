Instagram, i selfie e le stories. Bernhard aveva capito tutto nel 1986 (Di venerdì 17 luglio 2020) Perché Adelphi ha mandato in libreria l’edizione economica di “Estinzione” di Thomas Bernhard? Perché è un capolavoro, ovvio, e perché se non avete ancora letto Bernhard smettete qualsiasi cosa stiate facendo adesso e leggetelo subito, ovvio. Il romanzo però era uscito in Austria nel 1986 ed era sta Leggi su ilfoglio

Inter : ?? | INSIEME ?? Scatta un selfie nerazzurro ?? Pubblicalo su Facebook, Instagram o Twitter con #TogetherAsATeam e tag… - CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Adelphi ripubblica in edizione economica “Estinzione” di Thomas Bernhard. Perché proprio oggi? Perché lo scrittore, anche… - StefanoTrotta1 : RT @ilfoglio_it: Adelphi ripubblica in edizione economica “Estinzione” di Thomas Bernhard. Perché proprio oggi? Perché lo scrittore, anche… - Miti_Vigliero : RT @ilfoglio_it: Adelphi ripubblica in edizione economica “Estinzione” di Thomas Bernhard. Perché proprio oggi? Perché lo scrittore, anche… - ilfoglio_it : Adelphi ripubblica in edizione economica “Estinzione” di Thomas Bernhard. Perché proprio oggi? Perché lo scrittore,… -

Ultime Notizie dalla rete : Instagram selfie Storia delle prime foto di Instagram, dieci anni fa la Repubblica Instagram, i selfie e le stories. Bernhard aveva capito tutto nel 1986

Mi ha talmente colpito, questa preveggenza, che subito ho scattato una foto a “Estinzione” e l’ho postata su Instagram, senza pensarci.

A&P: "Solo passerelle, scuole abbandonate"

Legato al tema del terremoto c’è tutto il capitolo delle scuole, che è forse quello che preoccupa maggiormente visto che ai problemi del post sisma ora si sono aggiunti anche quelli relativi al Covid.

Mi ha talmente colpito, questa preveggenza, che subito ho scattato una foto a “Estinzione” e l’ho postata su Instagram, senza pensarci.Legato al tema del terremoto c’è tutto il capitolo delle scuole, che è forse quello che preoccupa maggiormente visto che ai problemi del post sisma ora si sono aggiunti anche quelli relativi al Covid.