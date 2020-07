I vini dell’Alto Adige e il valore aggiunto di comunicare qualità (Di venerdì 17 luglio 2020) Territorio è la prima parola chiave del racconto dei vini dell’Alto Adige, un variegato di varietà. Quando dal treno che da Verona conduce a Bolzano si ha il privilegio di viaggiare sul lato finestrino ci si accorge, con un crescendo di stupore, di stare attraversando un confine tracciato dalla sagoma delle dolomiti, dai pergolati dove si intreccia la vite, dai campi di mele.Un confine enologico ben preciso quello che divide idealmente l’Alto Adige Sudtirol dal Trentino e dal resto di quell’Italia alla quale molto poco, per ovvie ragione storiche e culturali, sembra appartenere questa zona. In questa culla di eccellenza, terra di bianchi ma anche di rossi di personalità, il 98% di tutta la superficie vitata è tutelata dalla DOC, l’export cresce con successo di anno in anno.Dal 2007, ... Leggi su huffingtonpost

