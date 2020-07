Gradisca, la Garante comunale: «I Cpr vanno ripensati» (Di venerdì 17 luglio 2020) O. T. era un ragazzo di 28 anni. Incensurato. Sano. Senza problemi di tossicodipendenza. Venerdì 10 luglio ha rubato una bici, a Bolzano. Una bravata, forse causata da un bicchiere di troppo. Fermato, avrebbe sputato sugli agenti. Per questo il giudice ne ha dichiarato la pericolosità sociale e disposto il trasferimento nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) più vicino, quello di Gradisca d’Isonzo. O. T. era nato in Albania e non aveva il permesso di soggiorno. In tribunale … Continua L'articolo Gradisca, la Garante comunale: «I Cpr vanno ripensati» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Non è stata ancora fissata la data dell'autopsia sul corpo del giovane albanese trovato senza vita. Dall'esame si potrà far chiarezza sulle cause del decesso al momento attribuito a un mix di farmaci.

