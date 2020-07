GP Ungheria, Seidl e la vicenda RP: 'Non vogliamo una F1 di copie' (Di venerdì 17 luglio 2020) Se Renault si è esposta con la protesta contro i condotti dei freni della Racing Point RP20, contestando l'originalità del progetto, in violazione quindi del regolamento sportivo in materia di ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

Andreas Seidl è tornato sulla vicenda per toccare un punto legato allo spirito stesso della Formula 1. Con il nuovo regolamento tecnico e sportivo si andrà oltre le norme relative alle ...

Le vetture spendono circa 4 secondi in ciascuna di queste due curve ed essendo a fine giro, una serie di caratteristiche della macchina vengono amplificate in maniera esponenziale. Non a caso Leclerc ...

