Frosinone, 1-1 a Pescara: Nesta rimane in zona playoff (Di venerdì 17 luglio 2020) Pescara - All'Adriatico Pescara e Frosinone si fermano a vicenda sull' 1-1 : gli abruzzesi vanno a quota 42 punti, abbastanza al sicuro dalla zona calda, mentre i laziali, ora a 53 , non raggiungono ... Leggi su corrieredellosport

Tutto pronto per l'inizio del match di Serie B fra Pescara e Frosinone, con calcio d'inizio alle 18.45 allo stadio Adriatico - Cornacchia. I biancazzurri sono a caccia di punti per muovere la classifi ...La 35ª giornata di Serie B inizia col mezzo passo falso del Frosinone, che pareggia a Pescara e di fatto dice addio alle speranze di promozione diretta. Gli uomini di Nesta vanno sotto per merito di ...