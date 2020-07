Escort positiva al Covid-19 ricoverata: aveva ricevuto diversi clienti a Modica (Di venerdì 17 luglio 2020) Una Escort di origine peruviana è risultata positiva al Covid 19 ed è stata ricoverata nell’ospedale di Foligno (Perugia), dopo essere stata per 15 giorni a Modica, nel Ragusano dove aveva preso in affitto un monolocale per il ricevimento di diversi clienti su appuntamento. Poi la donna si era trasferita in Umbria, dove si è sentita male. I medici stanno ricostruendo tutti i suoi movimenti, a cominciare dai mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’Umbria. La donna avrebbe preso l’autobus per Catania e quindi il treno fino a Foligno. “Se qualcuno a Modica avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna – si sottolinea dall’Azienda sanitaria provinciale – ... Leggi su sportface

CorriereRagusa : Positiva al covid una donna che avrebbe esercitato da escort a Modica. Ora è ricoverata in Umbria - Modica - Corrie… -

Ultime Notizie dalla rete : Escort positiva Positiva al covid una donna attiva come escort per 15 giorni a Modica. Ora è ricoverata in Umbria - Modica CorrierediRagusa.it AUDIO / Indagine epidemiologica per donna positiva al covid

Apertura del giornale audio sulla donna positiva al covid e ricoverata in Umbria dopo aver esercitato la professione di escort a Modica per almeno un paio di settimane in un monolocale preso in locazi ...

Doppio tampone ai migranti sbarcati a Pozzallo: 14 positivi

12:57Doppio tampone ai migranti sbarcati a Pozzallo: 14 positivi 12:52Operazione antidroga nel Catanese, 23 indagati, arrestato “The king della marijuana” (FOTO) 12:51La distruzione a Palermo il giorn ...

Apertura del giornale audio sulla donna positiva al covid e ricoverata in Umbria dopo aver esercitato la professione di escort a Modica per almeno un paio di settimane in un monolocale preso in locazi ...12:57Doppio tampone ai migranti sbarcati a Pozzallo: 14 positivi 12:52Operazione antidroga nel Catanese, 23 indagati, arrestato “The king della marijuana” (FOTO) 12:51La distruzione a Palermo il giorn ...