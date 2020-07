Ecobonus 110%: le detrazioni per le seconde case per i lavori dal 1 luglio 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Ieri il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto Rilancio (a due giorni dalla sua scadenza) sul quale il governo aveva posto la questione di fiducia. Con 159 sì e 121 no, la maximanovra da oltre 55 miliardi è diventata legge dello Stato. Il Corriere della Sera spiega le ultime novità sull’Ecobonus 110%: È sicuramente una delle misure più attese. Il superbonus al 110% per lavori di efficientamento energetico e antisismico di case, condomini, villette e seconde case (ma sono escluse abitazioni di pregio e castelli), è una delle misure su cui il governo punta per far ripartire l’economia post Covid. «A giorni sarà possibile ... Leggi su nextquotidiano

