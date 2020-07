Daydreamer, quando finisce la soap turca con Can Yaman? (Di venerdì 17 luglio 2020) quando finisce Daydreamer? La soap opera turca con protagonista l’affascinante Can Yaman rappresenta la vera novità dell’estate di Canale 5. Un vero e proprio successo sin dal suo esordio, quando registrò 2.859.000 telespettatori con share del 20,7%. E nelle settimane successive, passato il normale effetto novità, i dati sono stati comunque particolarmente soddisfacenti. Anche le... L'articolo Daydreamer, quando finisce la soap turca con Can Yaman? proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

lia56493951 : RT @Cris58Hy: 'Se qualcuno ama un fiore,di cui esiste un solo esemplare,in milioni e milioni di stelle,questo basta a farlo felice quando l… - theweirdSofi : RT @auriyaman: ma quanto è bello quando guarda Sanem dio #DayDreamer - theweirdSofi : RT @canxlovee: io quando Sanem ha aperto gli occhi e ha capito che Levant non è l’albatros #daydreamer - theweirdSofi : RT @always__shines: 'io non sono gelosa di polen' ALSO SANEM QUANDO VEDE ARRIVARE POLEN #DayDreamer - theweirdSofi : RT @giada284: #DayDreamer Io quando vedo Polen interrompere i momenti più belli e intimi tra Can e Sanem: -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer quando DAYDREAMER quando si mettono insieme Can e Sanem? TVSerial Daydreamer, quando finisce la soap turca con Can Yaman?

A questo punto viene spontaneo chiedersi fino a quando la soap attualmente in onda sarà trasmessa da Canale 5 e Blogo, in merito, ha fornito alcune ghiotte anticipazioni: Blogo è in grado di ...

DayDreamer-Le ali del sogno: nuove puntate dopo settembre o nel 2021?

Anticipazioni DayDreamer: episodi italiani in onda anche dopo settembre ... soap record di ascolti con il 22% di share In attesa di sapere ufficialmente quando verranno trasmessi il resto degli ...

A questo punto viene spontaneo chiedersi fino a quando la soap attualmente in onda sarà trasmessa da Canale 5 e Blogo, in merito, ha fornito alcune ghiotte anticipazioni: Blogo è in grado di ...Anticipazioni DayDreamer: episodi italiani in onda anche dopo settembre ... soap record di ascolti con il 22% di share In attesa di sapere ufficialmente quando verranno trasmessi il resto degli ...