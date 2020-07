Ciaccheri: non si mette a bando la Roma Solidale (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – “Parole chiare che oggi il Coordinamento Spazi Sociali e Associativi porta in Campidoglio perche’ c’e’ un risorsa enorme in questa citta’, un tessuto di realta’ che hanno reso vivo il patrimonio pubblico di Roma sostenendo chi nella nostra comunita’ poteva trovarsi solo di fronte al lockdown e non ci si interroga sulla leva per rilanciare una citta’, dando spazi a cultura, nuova imprenditorialita’, welfare di comunita’. Virginia Raggi oggi puo’ battere un colpo, rispondere alla lettera aperta sul Patrimonio Pubblico oggi presentata in Campidoglio, fermare l’iter di un regolamento vecchio e ammalato di burocrazia e privo di una riflessione sulla citta’ dopo il Covid-19 e infine riconoscere decine di realta’ che gia’ sono nodi democratici di tutto il ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ciaccheri non Ciaccheri: non si mette a bando la Roma Solidale RomaDailyNews Montagnola, nell’immobile confiscato nasce la Casa del Municipio: difenderà i diritti dei cittadini

Dalla criminalità organizzata ad un polo a servizio dei cittadini. E’ questo il futuro che il Municipio VIII ha immaginato per un bene che è stato confiscato nel 2005. Un intero piano d'una palazzina ...

Lockdown e sindrome di "attaccamento al guscio": attenzione ai più piccoli

Dopo i mesi del lockdown causato dal Covid è allarme per la sindrome "hikikomori" nei bambini, che si anifesta nel rifiuto di uscire da casa preferendo stare nel "guscio", spesso "attaccati" alla prol ...

