Carmagnola, uccide la compagna e si suicida (Di venerdì 17 luglio 2020) Nuovo caso di femminicidio, questa volta a Carmagnola, dove intorno alle 10 un uomo pensionato, originario di Bagnolo Piemonte, ha sparato alla compagna e poi si è dato alla fuga, prima di suicidarsi lui stesso. Sul posto sono giunti i Carabinieri che stanno ora indagando sui motivi alla base del gesto. L'articolo Carmagnola, uccide la compagna e si suicida proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

Tragedia dai contorni ancora tutti da definire, quella che si è consumata nelle scorse ore a Carmagnola. Un omicidio-suicidio che si è verificato al civico 10 di via Gozzano. In base alle prime ricost ...TORINO. Ha ucciso la compagna con un colpo di pistola e poi si è sparato. Tragedia questa mattina in un appartamento di via Gozzano, a Carmagnola, dove un uomo originario di Bagnolo Piemonte, Pasquale ...