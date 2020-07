Campoccia: “De Paul? Il Napoli uno dei nostri maggiori clienti. Servono più di 35 milioni” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss a proposito del futuro di De Paul. Ecco le sue parole: “Napoli? Il club azzurro è da tempo uno dei nostri ‘maggiori clienti’, in pole per definizione. Per Rodrigo però servirà mettersi d’accordo sul prezzo: abbiamo rifiutato 35 milioni per lui in passato. Servirà per tutte alzare l’offerta: ha una cifra tecnica enorme e vale la pena acquistarlo” FOTO: Twitter Udinese L'articolo Campoccia: “De Paul? Il Napoli uno dei nostri maggiori clienti. Servono più di 35 milioni” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

