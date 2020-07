Cagliari Sassuolo, i convocati di De Zerbi: torna Rogerio (Di venerdì 17 luglio 2020) Cagliari Sassuolo, i convocati di Roberto De Zerbi per il match contro i sardi in programma domani alle 19.30 Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match contro il Cagliari in programma domani alle 19.30. torna a disposizione Rogerio. Portieri: Consigli, Pegolo, RussoDifensori: Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos, Magnani, Marlon, Muldur, Peluso, Piccinini, RogerioCentrocampisti: Djuricic, Ghion, Mercati, Locatelli, TraorèAttaccanti: Boga, Caputo, Haraslin, Manzari, Raspadori Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

