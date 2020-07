Azzolina chiede confronto televisivo a Salvini sulla scuola: «Basta attacchi, vado in tv e spiego io» (Di venerdì 17 luglio 2020) La ministra Azzolina si è stancata delle polemiche e delle critiche attorno alla sua gestione della scuola durante l’emergenza coronavirus. Arriva la richiesta di un confronto televisivo a Salvini per parlare di scuola e spiegare tutti i provvedimenti che il suo ministero dell’Istruzione sta prendendo, compresa la misurazione della febbre a casa per gli studenti. «Mi attaccano ma ora vado in tv e spiego io, adesso Basta, ho sbagliato a non farlo prima», ha detto la ministra dell’Istruzione. Il leader della Lega l’ha definita un «ministro così incapace» che non è possibile averla al comando. LEGGI ANCHE >>> Calenda vede ... Leggi su giornalettismo

Preoccupazioni da parte dei sindacati della scuola in merito alla riapertura di settembre. Il timore, infatti, è che le risorse messe a disposizione degli studenti non siano sufficienti per garantire ...

