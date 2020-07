Appuntamenti macroeconomici del 17 luglio 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Venerdì 17/07/2020 10:00 Italia: Fatturato industria, mensile (preced. -29,4%) 10:00 Italia: Ordini industria, mensile (preced. -32,2%) 11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,1%) 11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. -14,6%) 11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,3%; preced. 0,1%) 14:30 USA: Permessi edilizi, mensile (preced. 14,1%) 14:30 USA: Apertura cantieri, mensile (preced. 4,3%) 16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 79 punti; preced. 78,1 punti) Leggi su quifinanza

newsfinanza : Appuntamenti macroeconomici: settimana del 13 luglio 2020 - zazoomblog : Appuntamenti macroeconomici del 9 luglio 2020 - #Appuntamenti #macroeconomici #luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti macroeconomici

Trend-online.com

FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 lug - Forniamo di seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il calendario dei principali eventi internazionali della prossima settimana (dati macroeco ...